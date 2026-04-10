Durante una puntata di Uomini e Donne, Cinzia Paolini ha ballato con un altro partecipante. Gli opinionisti hanno criticato la sua presenza, mentre Tinì Cansino ha espresso un commento diretto, accusandola di essere lì solo per ottenere visibilità e di vivere di questa. La discussione ha attirato l’attenzione sui motivi che spingono alcuni partecipanti a partecipare al programma.

Cinzia Paolini ieri ha ballato con Antonio a Uomini e Donne e gli opinionisti non hanno perso occasione per attaccarla duramente, Tinì Cansino l'ha accusata di essere solamente in cerca di visibilità. La dama ha subito spiegato che è stato il cavaliere a chiederle di ballare perché voleva ambientarsi un po' dal momento che è arrivato da poco in trasmissione. Ha poi detto che anche Marco lo ha sentito e lui ha ammesso che le cose sono andate così. Tinì Cansino però è convinta che non sia vero, a parer suo si comporta così per stare al centro dello studio perché è a Uomini e Donne solo per farsi pubblicità. Anche gli altri opinionisti si sono detti d'accordo con Tinì, la dama però ha respinto le accuse dicendo che non ha né un'attività né un lavoro dunque non capisce cosa dovrebbe pubblicizzare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tinì Cansino accusa Cinzia a Uomini e Donne: “Sei qua solo per farti pubblicità, campi per questo”

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