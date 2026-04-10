Ticket patti e territori dove prendere i voti I consiglieri di centrosinistra pronti a riconquistare Roma

I membri del centrosinistra stanno organizzando una serie di incontri nei circoli di partito e con i cittadini, tra assemblee, eventi e inaugurazioni. Le attività includono anche feste di quartiere e altre iniziative pubbliche per coinvolgere la comunità. L'obiettivo è rafforzare i legami con gli elettori e prepararsi a riconquistare il territorio e i voti nelle prossime consultazioni.