Ticket patti e territori dove prendere i voti I consiglieri di centrosinistra pronti a riconquistare Roma
I membri del centrosinistra stanno organizzando una serie di incontri nei circoli di partito e con i cittadini, tra assemblee, eventi e inaugurazioni. Le attività includono anche feste di quartiere e altre iniziative pubbliche per coinvolgere la comunità. L'obiettivo è rafforzare i legami con gli elettori e prepararsi a riconquistare il territorio e i voti nelle prossime consultazioni.
Assemblee all’interno dei circoli di partito, incontri con la cittadinanza, tagli di nastro e alla bisogna pure qualche festa di quartiere. Le occasioni per farsi vedere e mantenere così un rapporto stretto con l’elettorato, da parte dei consiglieri eletti in assemblea capitolina, sono numerose. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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