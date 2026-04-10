In campo, Thuram continua a essere un elemento di riferimento per l’Inter, con il tecnico Cristian Chivu che lo pone nuovamente nel cuore della squadra. I tifosi nerazzurri sono attenti a eventuali segnali di un suo possibile riscatto, mentre il giocatore sembra aver ritrovato fiducia e spazio nelle scelte dell’allenatore. La situazione attuale riguarda principalmente il ruolo e le prestazioni del francese nel contesto della rosa.

di Stefano Cori Thuram è ancora al centro del progetto dell’Inter, i tifosi nerazzurri e mister Cristian Chivu sperano di averlo ritrovato. Uno degli uomini più discussi in casa Inter negli ultimi mesi è stato senza dubbio Marcus Thuram. Il gol mancava da inizio 2026, spesso era assente dal gioco, avulso quasi dal contesto squadra. La sosta gli ha permesso di ritrovare il gol in Nazionale e poi lo show in Inter-Roma. L’attaccante francese nella sera di Pasqua ha messo a segno 1 gol (quello del 4-1) e 2 assist, entrambi per Lautaro Martinez. Una Thu-La ritrovata e la speranza dei tifosi nerazzurri e di mister Cristian Chivu è che sia stato ritrovato proprio Marcus. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram è cambiato? Chivu lo mette al centro dell’Inter: cosa è successo al francese

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