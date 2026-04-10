The Days of NJPW #19 – Il giorno in cui qualcuno comprò il futuro

Il 14 novembre 2005, in un ufficio di Yokohama, fu firmato un documento che avrebbe segnato un momento importante per il mondo del wrestling. L’evento avvenne senza pubblico, senza telecamere e senza cerimonie ufficiali, in modo discreto e riservato. Quel giorno è ricordato come un punto di svolta, anche se i dettagli di quanto accaduto rimangono nascosti o poco noti al pubblico.

Il 14 novembre 2005, un documento fu firmato negli uffici di Yokohama. Non c’erano telecamere, non c’era pubblico, non ci fu nessuna cerimonia. Due parti si sedettero attorno a un tavolo — da un lato i rappresentanti della Yuke’s Co. Ltd, una società di sviluppo videoludico con sede a Yokohama conosciuta principalmente per i giochi di wrestling della serie WWE SmackDown; dall’altro i rappresentanti della famiglia Inoki — e trasferirono la proprietà del 51,5% delle quote della New Japan Pro-Wrestling. Il prezzo non fu mai reso noto, ma all’epoca fu descritto come una vendita di liquidazione. Trentatré anni. Antonio Inoki aveva fondato la New Japan Pro-Wrestling nel gennaio del 1972, dopo essere stato cacciato dalla Japan Pro Wrestling con quella violenza silenziosa con cui le istituzioni giapponesi eliminano chi disturba l’ordine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - The Days of NJPW #19 – Il giorno in cui qualcuno comprò il futuro The Days of NJPW #13 – Il declino della NJPWC’è un momento, nell’inverno giapponese, in cui le strade di Tokyo si svuotano con una rapidità che può sembrare soprannaturale. The Days of NJPW #04 – Il primo IWGP LeagueLa stagione delle piogge, lo tsuyu, avvolgeva la capitale in un abbraccio umido e grigio, una coperta pesante che rendeva i contorni delle cose... Temi più discussi: The Days of NJPW #18 – La cintura in ostaggio; The Days of NJPW #18 – La cintura in ostaggio; The Days of NJPW #17 – I nuovi tre Moschettieri; The Days of NJPW #17 – I nuovi tre Moschettieri. The Days of NJPW #19 – Il giorno in cui qualcuno comprò il futuroIl 14 novembre 2005, un documento fu firmato negli uffici di Yokohama. Non c'erano telecamere, non c'era pubblico, non ci fu nessuna cerimonia. Due parti si sedettero attorno a un tavolo — da un lato ... zonawrestling.net The Days of NJPW #16 – Il peso di una cinturaC'è un oggetto strano al centro di questa storia. È una cintura. Non nel senso metaforico con cui si parla di cinture nello sport — non un campionato astratto, non un punteggio sul tabellone. Una cint ... zonawrestling.net Learn Days of the Week in Italian - facebook.com facebook