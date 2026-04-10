È stato presentato un documentario che ripercorre gli ultimi mesi di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel gennaio 2016. Accanto al film, sono state ascoltate le testimonianze dell’avvocata e dei genitori del giovane, che hanno ripercorso le vicende legate al suo rapimento e alla sua morte. Le autorità egiziane sono state accusate di aver coinvolto agenti della National Security nel delitto.

Un intenso docufilm e le testimonianze dirette dell‘avvocata e dei genitori di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso al Cairo, in Egitto, a fine gennaio 2016, delitto per il quale sono accusati agenti della National Security del regime di Al-Sisi. Un modo per tenere desta l’attenzione sui temi della legalità, della tutela dei diritti umani e della lotta contro la tortura. Oggi alle 21 nello Spazio Stendhal di via Lampugnani, all’interno di Villa Tittoni, si terrà l’evento dal titolo “Dieci anni senza Giulio“, con la proiezione del docufilm “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo“ di Simone Manetti. ù Ad affiancarlo ci saranno le testimonianze in collegamento dell’avvocata Alessandra Ballerini e dei genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Testimonianze e un docufilm su Giulio Regeni

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Alessandra Ballerini e il docufilm su Giulio Regeni | Che tempo che fa

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Torna al cinema "Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il documentario diretto da Simone Manetti, scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, prodotto da Ganesh produzioni e Fandango. Per la prima volta sono i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deff - facebook.com facebook

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