Testa di Medusa affidata alle cure dell’Opificio delle Pietre Dure

L’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha ricevuto l’incarico di occuparsi della Testa di Medusa, un bassorilievo in marmo attribuito alla bottega del Giambologna. L’opera, che originariamente si trovava nel complesso della Fonte della Fata Morgana, sarà affidata alle cure dell’istituto. La decisione di trasferire l’oggetto è stata comunicata recentemente e riguarda le procedure di conservazione e restauro.

Sarà l’ Opificio delle Pietre Dure di Firenze a prendersi cura della Testa di Medusa, il bassorilievo in marmo attribuito alla bottega del Giambologna e originariamente collocato nel complesso della Fonte della Fata Morgana. Trafugato a inizio ‘900 dal leggendario ninfeo di Grassina, è stato riconosciuto tra le opere in vendita in un’asta d’arte, sequestrato dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale e poi restituito al legittimo proprietario, ossia il Comune di Bagno a Ripoli. Ora inizia il suo recupero conservativo: dal palazzo comunale ripolese, la testa (che qualcuno dice essere non di Medusa, ma della stessa Fata Morgana) è... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Testa di Medusa affidata alle cure dell’Opificio delle Pietre Dure Arte: all’Opificio delle Pietre Dure il restauro della Testa di MedusaBagno a Ripoli (FI), 9 aprile 2026 – L’Opificio delle Pietre Dure di Firenze realizzerà il restauro della Testa di Medusa di proprietà del Comune di... Bagno a Ripoli, la Testa di Medusa all’Opificio: via al restauroSarà l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze a realizzare il restauro della Testa di Medusa, scultura marmorea del Cinquecento di proprietà del... Temi più discussi: Arte: all’Opificio delle Pietre Dure il restauro della Testa di Medusa; La Testa di Medusa restaurata dall’Opificio delle Pietre Dure; Testa di Medusa affidata alle cure dell’Opificio delle Pietre Dure; Restauro per la Testa di Medusa del Giambologna: l'Opificio al lavoro. Testa di Medusa affidata alle cure dell’Opificio delle Pietre DureIl bassorilievo in marmo sarà custodito nel Museo del Bargello in attesa che si concludano i lavori al ninfeo del Giambologna. lanazione.it Testa di Medusa (Scuola Giambologna), restauro all'OpificioStamani il trasferimento dal palazzo comunale di Bagno a Ripoli al laboratorio fiorentino Bagno a Ripoli (FI), 9 aprile 2026 – L’ Opificio delle Pietre Dure di Firenze realizzerà il restauro della Tes ... nove.firenze.it BAGNO A RIPOLI, ECCO CHI REALIZZERÀ IL RESTAURO DELLA TESTA DI MEDUSA. I dettagli nell’articolo. - facebook.com facebook Bagno a Ripoli, la Testa di Medusa all’Opificio: via al restauro x.com