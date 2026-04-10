Tessile in crisi | 40 imprenditori si uniscono a Montemurlo per salvarlo

Quaranta imprenditori del settore tessile si sono incontrati nello showroom di Trafi Creatività Tessile, situato presso il Victory Cafè Museo di Montemurlo. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di discutere delle difficoltà che stanno affrontando le aziende del distretto pratese, con l’intento di trovare soluzioni per la crisi in corso. L'appuntamento si è svolto in un contesto informale, tra imprenditori e rappresentanti del settore.

Quaranta titolari di aziende tessili si sono riuniti nello showroom di Trafi Creatività Tessile srl, situato presso il Victory Cafè Museo di Montemurlo, per affrontare una crisi che minaccia la stabilità del distretto pratese. L’incontro straordinario ha cercato soluzioni concrete davanti all’impennata dei costi energetici e alla gestione complessa della produzione, mettendo in guardia su come la fragilità di questo segmento possa compromettere l’intero sistema produttivo locale. Un tavolo inedito tra i processi di tintoria e finissaggio. La partecipazione massiccia di quaranta imprenditori a un unico vertice rappresenta un evento senza precedenti nella cronologia recente del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tessile in crisi: 40 imprenditori si uniscono a Montemurlo per salvarlo Crisi del finissaggio tessile, l’incontro senza precedenti: decine di imprenditori attorno a un tavoloMontemurlo (Prato), 10 aprile 2025 – Un incontro senza precedenti per affrontare una crisi che preoccupa sempre di più il cuore produttivo del... Treviso, frode fiscale e riciclaggio in manifattura tessile, sequestri a 5 imprenditori cinesiI finanzieri del Comando Provinciale di Treviso della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Gip del locale... Si parla di: L’allarme della Uiltec: Tessile, crisi strutturale. Servono interventi rapidi o il sistema è a rischio; Textura, l’azienda rosa under 40: Puntiamo tutto su donne e giovani. L’allarme della Uiltec: Tessile, crisi strutturale. Servono interventi rapidi o il sistema è a rischioIeri congresso all’Art Hotel Museo, Di Caro confermato segretario regionale. Fantappiè: Sicurezza sul lavoro, in media un’ispezione ogni 14 anni: poco.. lanazione.it