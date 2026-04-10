A Trento, un episodio di aggressione ha coinvolto un negozio nel centro storico, provocando reazioni da parte dei commercianti della zona. L'incidente si è verificato in via Santa Croce, dove alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno subito segnalato l’accaduto alle autorità. La vicenda sta suscitando attenzione e preoccupazione tra gli operatori commerciali, che chiedono interventi per garantire maggiore sicurezza.

Un violento episodio di aggressione ha scosso oggi il cuore di Trento, colpendo un esercizio commerciale in via Santa Croce e sollevando una forte protesta da parte delle rappresentanze economiche locali. L’accaduto, verificatosi nel pomeriggio di venerdì 10 aprile 2026, ha spinto Massimo Piffer, alla guida dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino, a lanciare un grido d’allarme per la sicurezza dei lavoratori e la tenuta del tessuto urbano. L’impatto della criminalità sulle zone centrali e la difesa della legalità. La gravità dell’attacco subito in via Santa Croce non è considerata un caso isolato, ma il sintomo di un mutamento nelle dinamiche della microcriminalità urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Trento: aggressione in centro, i commercianti denunciano

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