Terrore a Ciriè | due giovani assaltano la Caritas con sassi e calci

Due giovani di 25 anni residenti a Ciriè sono stati coinvolti in un episodio di violenza davanti alla sede della Caritas in via Braccini. Nella tarda mattinata di venerdì 10 aprile, hanno attaccato la struttura utilizzando sassi e calci, causando scompiglio nella zona. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e procedere con le verifiche. Non si sono registrati feriti tra gli presenti.

Due venticinquenni residenti a Ciriè hanno scatenato il caos davanti alla sede della Caritas in via Braccini, nella tarda mattinata di questo venerdì 10 aprile. L’aggressione verbale e fisica è iniziata intorno alle 11:30, quando i due giovani hanno aggredito con atteggiamenti ostili l’ingresso della struttura, costringendo gli operatori a barricarsi all’interno per salvaguardare la propria incolumità. Dinamica dell’aggressione e intervento delle forze dell’ordine. Il clima si è precipitato rapidamente dopo che i due individui si sono avvicinati al presidio sociale con intenzioni aggressive. Una volta impedito il contatto diretto grazie alla reazione tempestiva del personale interno, che ha preferito chiudersi nell’edificio, le urla e gli insulti si sono trasformati in violenza materiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Ciriè: due giovani assaltano la Caritas con sassi e calci Ecco i giovani in campo con la CaritasDavanti a tanti ragazzi e ragazze della Diocesi, il vescovo Giovanni Paccosi e il direttore della Caritas della Diocesi di San Miniato don Armando... Leggi anche: Notte di terrore, due giovani casertani accoltellati