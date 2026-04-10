Terre Cevico Radici e innovazione | La nostra storia è il futuro

Nel cuore della regione Emilia Romagna, una cooperativa vinicola ha presentato un progetto dal titolo

Se la Regione Emilia Romagna è un’unica realtà amministrativa sulla cui unità non si discute, quando si parla di vini i territori mantengono una propria identità, un senso di appartenenza che ha le radici nella tradizione e nella storia. Quindi uniti nella diversità. La valorizzazione dei vitigni romagnoli è un’attività che Terre Cevico, gruppo fondato nel 1963 con sede a Lugo (Ravenna) e Forlì-Cesena, tiene viva con progetti annuali, investimenti, sviluppo delle specificità e tutela dei marchi. Un impegno a 360 gradi che attraverso cooperatori e rappresentanti degli oltre 900 soci viticoltori il gruppo progetta e alimenta con azioni mirate che coinvolgono tutti gli attori della filiera produttiva, dai vigneti alla bottiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Terre Cevico al Vinitaly. L’unione fa la forzadi Giovanna Romeo Con oltre sessant’anni di storia alle spalle e un bilancio che certifica una solidità di ferro, Terre Cevico si conferma uno dei...

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Terre Cevico al Vinitaly 2025: Crescita del 5% e Nuove Strategie di ExportTerre Cevico si presenta al Vinitaly 2025 con un fatturato in crescita del 5% e nuove strategie di export per i vini autoctoni. Paolo Galassi è il direttore generale di Terre Cevico Cevico. Come vi ... quotidiano.net

Gruppo Terre Cevico. Nuovo assetto in fiera: L’obiettivo per il 2025 è l’export in 100 PaesiPaolo Galassi è direttore generale di Terre Cevico, colosso cooperativo fondato nel 1963 che unisce 5000 famiglie di viticoltori, venti cantine, 7000 ettari di vigneto in tutta Italia. Il Vinitaly di ... quotidiano.net