Terre Cevico Radici e innovazione | La nostra storia è il futuro

Da quotidiano.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della regione Emilia Romagna, una cooperativa vinicola ha presentato un progetto dal titolo

Se la Regione Emilia Romagna è un’unica realtà amministrativa sulla cui unità non si discute, quando si parla di vini i territori mantengono una propria identità, un senso di appartenenza che ha le radici nella tradizione e nella storia. Quindi uniti nella diversità. La valorizzazione dei vitigni romagnoli è un’attività che Terre Cevico, gruppo fondato nel 1963 con sede a Lugo (Ravenna) e Forlì-Cesena, tiene viva con progetti annuali, investimenti, sviluppo delle specificità e tutela dei marchi. Un impegno a 360 gradi che attraverso cooperatori e rappresentanti degli oltre 900 soci viticoltori il gruppo progetta e alimenta con azioni mirate che coinvolgono tutti gli attori della filiera produttiva, dai vigneti alla bottiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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