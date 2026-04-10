Terranuova torna la Scuola Genitori | strategie e strumenti per affrontare l’adolescenza

A Terranuova Bracciolini riprende l’attività della “Scuola Genitori”, un progetto promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire strumenti e strategie alle famiglie, agli insegnanti e agli educatori per affrontare le sfide dell’adolescenza. L’iniziativa si svolge nel contesto di un percorso avviato già in precedenza e coinvolge diverse figure impegnate nel mondo dell’educazione e della crescita dei giovani.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Prosegue a Terranuova Bracciolini il percorso della “Scuola Genitori”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per sostenere famiglie, insegnanti ed educatori nel complesso compito dell’educazione. Un progetto che negli anni si è affermato come uno spazio stabile di confronto e crescita, capace di intercettare i bisogni emergenti del mondo giovanile. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 16 aprile alle ore 20.45 nell’aula del Consiglio comunale e sarà dedicato al tema “Preadolescenti e adolescenti. Le mosse giuste per aiutare i ragazzi e le ragazze”, con un focus specifico sulle trasformazioni psicologiche, relazionali ed emotive che caratterizzano questa fase della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova, torna la “Scuola Genitori”: strategie e strumenti per affrontare l’adolescenza (Aidem) Valutazione Scuola Primaria AS 2025/26: strumenti, strategie e nuovi criteri (Corso accreditato MIM)Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti della scuola primaria ad impostare un efficace processo di valutazione, con... Torna la “Scuola Genitori”: incontro dedicato a preadolescenti e adolescentiArezzo, 9 aprile 2026 – Torna la “Scuola Genitori”: incontro dedicato a preadolescenti e adolescenti. Temi più discussi: Torna la Scuola Genitori: incontro dedicato a preadolescenti e adolescenti; A Terranuova una serata per aiutare le famiglie nel dialogo con gli adolescenti; Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale di Sansepolcro; Torna la Scuola Genitori | incontro dedicato a preadolescenti e adolescenti. Torna la Scuola Genitori: incontro dedicato a preadolescenti e adolescentiIl Comune di Terranuova Bracciolini promuove un nuovo appuntamento con la Scuola Genitori, il percorso di incontri dedicato al sostegno e all’accompagnamento delle famiglie nei processi educativi ... lanazione.it Scuola Insieme. A Terranuova volontariato in primo pianoArezzo, 04 dicembre 2025 – L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini ha espresso un sentito ringraziamento all’associazione di volontariato dei genitori Scuola Insieme, da anni ... lanazione.it () - , ’. Mattinata di tensione a Casavatore, dove un gruppo di genitori si è radunato davanti alla scuola De Curtis per chiedere chiarezza su - facebook.com facebook