Terni Matteo Bergonzini e Mariano De Persio nuovi diaconi Il vescovo Soddu saluta la comunità

A Terni, domenica 12 aprile alle 17, si terrà una messa durante la quale verranno ordinati come diaconi Matteo Bergonzini e Mariano De Persio. Al termine della celebrazione, il vescovo Francesco Antonio Soddu si congeda dalla comunità diocesana. La cerimonia rappresenta un momento importante per la diocesi, che accoglie ufficialmente i due nuovi diaconi nel loro cammino di servizio.

Una cerimonia che assume un duplice ruolo assai rilevante. Il vescovo Francesco Antonio Soddu saluterà la comunità diocesana al termine della santa messa in programma domenica 12 aprile, ore 17.30 nella cattedrale. Una celebrazione dove saranno ordinati diaconi i seminaristi Matteo Bergonzini e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Ordinazione diaconale a Terni: Matteo Bergonzini e Mariano De Persio, il saluto di Monsignor Francesco Antonio Soddu alla diocesi - facebook.com facebook