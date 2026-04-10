La vicenda della Ternana sta attirando l'attenzione di tutto il paese, coinvolgendo aspetti sportivi, legali e amministrativi. La situazione si è complicata nel tempo, con diverse questioni finanziarie e processuali che si sono intrecciate. Recentemente si sono susseguite dichiarazioni di rappresentanti del club che hanno annunciato la possibilità di azioni legali in caso di fallimento. La questione resta al centro del dibattito pubblico e delle cronache sportive.

La rovente questione-Ternana ha ormai risonanza a livello nazionale, anche in seguito ai molteplici e variegati risvolti sportivi, giuridici, amministrativi e politici. Oggi, a due giorni dal derby, una delegazione della squadra incontra la proprietà, la famiglia Rizzo. Il sindaco Stefano Bandecchi, già presidente della Fere, teme l’ipotesi peggiore "Se faranno fallire la Ternana – ha dichiarato a Tele Galileo – l’amministrazione è pronta a porre in essere una causa da circa 100 o 120 milioni". In vista della fondamentale assemblea dei soci della Ternana Calcio convocata per lunedì dall’amministratore unico Fabio Forti, i rapporti tra la proprietà rossoverde e il Comune restano ai minimi termini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, crisi e valzer di milioni: "Se fallisce siamo pronti a fare causa"

Via Gallucci, notte di violenza. Residenti sempre più esasperati: "Siamo pronti a fare causa"Un’altra notte turbolenta per i residenti di via Gallucci, che verso l’una di ieri sono stati svegliati dai rumori di una violenta colluttazione che...

Arezzo, la chance del +5 se fallisce la TernanaIn questa stagione che pare infinita e sta vivendo un finale forse inatteso, con Arezzo e Ascoli a pari punti a contendersi la vetta, c’è un altro...

Argomenti più discussi: Ternana, crisi e valzer di milioni: Se fallisce siamo pronti a fare causa; Ternana, Bandecchi e il 2021 da record: oggi la crisi, la convocazione per Stadio-Clinica e l'assemblea al buio.

Crisi Ternana, Bandecchi: «Il 13 aprile porteranno i libri in tribunale»Il sindaco di Terni riferisce il contenuto di un colloquio con il legale dei Rizzo e parla di scadenze decisive anche per il pagamento delle retribuzioni ... lanuovariviera.it

Spettro fallimento per la TernanaE’ saltato l’incontro di oggi in Comune fra Ternana calcio e Stadium Spa convocato dal RUP per proseguire l’iter tecnico-amministrativo per la realizzazione del nuovo stadio e della clinica privata pa ... rainews.it

Verso il Derby con la Ternana, il punto sulle scelte e dubbi del mister Tedesco. Il link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook

#Ternana- #Perugia, l’ #ordinanza per la #viabilità x.com