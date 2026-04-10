Terminati gli interventi di riqualificazione a Marina Romea riapre l' isola ecologica

Mercoledì 15 aprile, a Marina Romea, la stazione ecologica di via dei Salici ha riaperto dopo essere stata interessata da lavori di riqualificazione. Gli interventi sono stati portati a termine e hanno riguardato la struttura situata nel territorio comunale. La riapertura si è verificata ufficialmente nel giorno stabilito, segnando la conclusione delle operazioni di miglioramento dell’impianto.

Mercoledì 15 aprile, dopo importanti lavori di riqualificazione, a Marina Romea riapre la stazione ecologica di via dei Salici. Mentre a seguire, il 22 aprile sarà di nuovo operativa anche quella di via dello Stagnino a Roncalceci e nelle settimane successive anche quella di via Canale Pergami a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Terminati i lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di Marina di RavennaDa lunedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di Viale dei Mille a Marina di Ravenna e la settimana successiva quello di Viale Virgilio a... Argomenti più discussi: Terminati gli interventi di riqualificazione, a Marina Romea riapre l'isola ecologica; 'Salviamo lo Zodiaco', dal quartiere San Giuseppe parte la raccolta fondi per dare un nuovo futuro al teatro; I costi dell’erosione costiera: i ripascimenti sono sempre più frequenti, ma non bastano più; Festa della Polizia, il sindacato Siulp: 'Risultati straordinari nonostante la cronica carenza degli organici'. Chiuse le stazioni ecologiche di Marina di Ravenna, Lido Adriano e Marina Romea: quandoRavenna, 27 agosto 2025 - Il Gruppo Hera comunica che, per interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal Pnrr, le Stazioni Ecologiche di Marina di Ravenna (da lunedì 1° settembre), Lido ... ilrestodelcarlino.it Ravenna, riapre la stazione ecologica di Marina Romea dopo la riqualificazione - facebook.com facebook