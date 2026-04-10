Tenuta dell’Ugolino Sostenibilità parola d’ordine | Investire sulle rinnovabili

Nella tenuta dell’Ugolino si discute di sostenibilità, con un focus particolare sulle energie rinnovabili e sugli investimenti legati a queste fonti. Si osservano i flussi di merci, le rotte commerciali e le questioni geopolitiche, mentre si analizzano anche aspetti come il riciclo delle bottiglie e la gestione dei materiali cartacei. L’obiettivo è valutare come le scelte di produzione e consumo possano influenzare l’ambiente e le dinamiche internazionali.

Un occhio alla bottiglia e uno alla carta geografica, uno alle rotte commerciali e uno alla geopolitica. Alla vigilia del Vinitaly 2026 sono tante le attese nella Tenuta dell’Ugolino di Castelplanio (Ancona), uno dei comuni più vocati nella produzione del Verdicchio dei Castelli di Jesi. "Verdicchio dei Castelli di Jesi doc classico superiore Le Piaole 2025, Verdicchio dei Castelli di Jesi doc classico superiore Le Piaole Vigneto del Balluccio 2024 saranno i nostri protagonisti all’esposizione 2026 del Vinitaly, insieme ad un’anteprima del Verdicchio dei Castelli di Jesi Docg Riserva", confessa Andrea Petrini, patròn e motore dell’azienda... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tenuta dell’Ugolino. Sostenibilità parola d’ordine: "Investire sulle rinnovabili" Bollette, incubo rincari: "L’instabilità pesa . E’ necessario investire sulle energie rinnovabili"I costi sempre più alti dell’energia non solo preoccupano le famiglie, ma anche le imprese. Investire nell’Hard Power significa scommettere sul futuro. Parola di MolliconeSe c’è un messaggio che attraversa le pagine del volume di Roberto Arditti, dal titolo Hard power.