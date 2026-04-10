Templari Oggi APS a Verona il Patto di Sussidiarietà per il loggiato trecentesco

Sabato 11 aprile 2026 a Verona si inaugura il Patto di Sussidiarietà tra l’associazione Templari Oggi APS e le autorità locali. L’accordo riguarda il restauro e la tutela di un loggiato trecentesco nel centro storico. L’evento prevede la firma ufficiale e una presentazione pubblica del progetto, con la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e delle istituzioni coinvolte. La collaborazione mira a preservare un bene storico di rilevanza cittadina.

Verona, 10 aprile 2026 – Sabato 11 aprile 2026 prende avvio il Patto di Sussidiarietà siglato con il Comune di Verona dall’associazione Templari Oggi APS per la custodia e la valorizzazione del loggiato trecentesco che custodisce un sarcofago medievale, già oggetto di un importante restauro da parte della Soprintendenza alle Belle Arti. Sul reperto sono inoltre in corso ricerche da parte dell’ Università di Salisburgo, che sta approfondendo la possibilità che vi abbiano trovato posto le spoglie del Maestro Templare Arnau de Torroja. Si tratta di un progetto di cura e valorizzazione che si inserisce nel solco delle attività di tutela che l’associazione porta avanti in tutta Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Ad Assisi i Templari Oggi APS accolgono nuovi membri con rito solenneUn gesto che unisce tradizione cavalleresca e impegno concreto a servizio della Chiesa e della comunità Ad Assisi, cuore spirituale della... Quelle “iniezioni“ di calcestruzzo per salvare il castello trecentescoIniezioni di calcestruzzo nelle fessure delle camere ipogee per salvare il castello, "così il simbolo della città verrà consegnato al futuro", via al... Temi più discussi: Ad Assisi le investiture di nuovi Templari: storia, fede e missione; Ad Assisi i Templari Oggi APS accolgono nuovi membri con rito solenne; La Pasqua dei Templari, dal Veneto alla Sicilia al servizio della Chiesa nelle chiese; Tanti fedeli, turisti e curiosi per la copia della Sindone. Ad Assisi i Templari Oggi APS accolgono nuovi membri con rito solenneAd Assisi, cuore spirituale della Cristianità, l’associazione Templari Oggi APS ha celebrato un rito di investitura che ha segnato l’ingresso di nuovi membri nella comunità. L’evento, ospitato nella c ... laprimapagina.it Giubileo 2025: mons. Fisichella loda il servizio dei Templari Oggi alla Stazione TerminiSi è tenuto nei giorni scorsi presso la cappella della Stazione Termini un incontro istituzionale di ringraziamento per il servizio di accoglienza e custodia prestato dall’Associazione Templari oggi ... agensir.it @follower Dalla Capitale alla Porziuncola fino alle diocesi sarde e piemontesi, i volontari di Templari Oggi APS hanno garantito supporto e accoglienza nei riti del Triduo ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook