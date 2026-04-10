Temperatura del mare a livelli record Copernicus | Quarto marzo più caldo di sempre a livello globale

Marzo 2026 si è classificato come il quarto mese di marzo più caldo mai registrato a livello globale, secondo i dati pubblicati dal programma Copernicus. La temperatura del mare ha raggiunto livelli record, contribuendo all’aumento complessivo delle temperature mondiali di questo periodo. I dati indicano che le temperature medie sono state significativamente superiori rispetto alla media storica, evidenziando un trend di crescita delle temperature globali e delle acque marine.

Marzo 2026 è stato il quarto mese di marzo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura di 1,48 °C superiore ai livelli preindustriali, e ha registrato la seconda temperatura superficiale del mare (Sst) a livello globale più calda mai rilevata, il che riflette una probabile transizione verso condizioni di El Niño. È quanto fa sapere il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf). In Europa – avverte C3S – si è registrato il secondo mese di marzo più caldo mai rilevato, con condizioni più secche della media in gran parte del continente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Temperatura del mare a livelli record, Copernicus: “Quarto marzo più caldo di sempre a livello globale” Marzo 2026 il quarto più caldo, temperature del mare quasi record(Adnkronos) – Marzo 2026 è stato il quarto mese di marzo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura di 1,48 °C superiore ai... Leggi anche: Copernicus:gennaio 2026, caldo record Temi più discussi: Clima, rapporto ARPAS 2025: la Sardegna cambia volto, temperature sempre sopra la media, piogge più instabili e livello del mare in aumento; Clima, Sardegna tropicale: temperature in aumento, piogge intense e livello mare da record; Pubblicato il report meteo.fvg del 2025: un anno caldo con piogge nella media; Marzo 2026 il quarto più caldo, temperature del mare quasi record. Mare: la temperatura dell’acqua raggiunge i 21,1 gradi/ A rischio biodiversità e habitatLa temperatura del mare ha raggiunto quest'anno il picco di 21,1 gradi: un rapporto di Copernicus avverte sulle eventuali conseguenze per la biodiversità marina La temperatura del mare in tutto il ... ilsussidiario.net Temperature e livello del mare in aumento, Sardegna sempre più tropicaleTemperature stabilmente sopra la media climatica 1981-2010, precipitazioni sempre più irregolari e un aumento del livello del mare. A certificare la tropicalizzazione della Sardegna è il rapporto mete ... rainews.it Piogge irregolari, livello del mare in aumento. Temperatura record a quasi 44°. E poi le trombe marine e sempre meno nevicate: la nuova fotografia del clima in #Sardegna - facebook.com facebook