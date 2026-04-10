Telefono Azzurro sta cercando operatori telefonici da inserire nelle sue sedi di Roma, Milano e Palermo. La selezione avviene in risposta all’aumento delle richieste di supporto psicologico rivolte a minori e famiglie. I candidati devono possedere alcuni requisiti specifici, anche se non sono stati ancora annunciati i dettagli. Le nuove assunzioni mirano a garantire un miglior servizio nelle aree di intervento dell'organizzazione.

Cresce la domanda di supporto psicologico per minori e famiglie e, per rispondere a questa esigenza, Telefono Azzurro rafforza il proprio organico con nuove assunzioni. La fondazione ha avviato una campagna di selezione rivolta in particolare a psicologi e operatori del servizio di ascolto, con inserimenti previsti a Roma, Milano e Palermo. Negli ultimi anni si è registrata una crescita delle segnalazioni legate a bullismo e denunce di abusi o violenze. Per far fronte a queste esigenze, l’organizzazione punta a inserire figure professionali, soprattutto psicologi, che possano operare nei servizi di ascolto attivi sia telefonicamente sia online. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Telefono Azzurro assume operatori telefonici a Roma, Milano e Palermo: i requisiti

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