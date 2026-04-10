Tegola Inter si fa male Lautaro | assist per il Napoli e la lotta scudetto?

Lautaro Martinez dell'Inter non prenderà parte alla prossima partita contro il Como a causa di un infortunio muscolare al polpaccio sinistro. L’attaccante resterà fuori almeno per questa trasferta e dovrebbe rientrare nella gara successiva in casa. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime scelte dell’allenatore e le dinamiche della corsa scudetto, considerando anche l’importanza del giocatore nel reparto offensivo della squadra nerazzurra.

Lautaro Martinez non sarà della partita contro il Como. L’attaccante dell’Inter accusa un problema muscolare al polpaccio sinistro e rimarrà fuori almeno per la trasferta del Sinigaglia, con rientro previsto nella successiva gara casalinga. Non è una semplice ricaduta: lo stop può essere lungo. Non è una ricaduta. Lo staff medico nerazzurro ha chiarito subito la natura dell’infortunio: “ Non si tratta di una ricaduta perché l’infortunio stavolta ha toccato un altro punto, sul soleo.” L’attaccante argentino, rientrato di recente e subito decisivo con una doppietta contro la Roma, ha accusato un nuovo fastidio muscolare in una zona diversa rispetto al precedente stop. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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