Tecnologia e interventi rapidi contro la violenza di genere | quattro misure in 48 ore nella Piana di Gioia Tauro

Nelle ultime 48 ore, i carabinieri della Piana di Gioia Tauro hanno messo in atto quattro misure cautelari mirate a tutelare le vittime di violenza di genere. Gli interventi sono stati effettuati nel quadro del sistema Codice Rosso, che prevede procedure rapide per affrontare situazioni di emergenza. Le operazioni hanno coinvolto un intervento tempestivo e mirato, con l’obiettivo di garantire la protezione immediata delle persone coinvolte.

In un arco temporale estremamente ridotto, a conferma di una risposta operativa rapida ed efficace, i militari dell’Arma dei carabinieri hanno eseguito una serie di provvedimenti cautelari a tutela delle vittime inserite nel sistema del cosiddetto Codice Rosso, intervenendo con tempestività in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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