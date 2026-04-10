L’Italia ha iniziato bene la partita contro il Giappone nei Qualifiers di Billie Jean King Cup, disputata sulla terra rossa di Velletri. Tathiana Garbin ha dichiarato che le giocatrici devono continuare a concentrarsi, sottolineando l’importanza del doppio che sarà determinante per l’esito della sfida. La partita si sta svolgendo al Colle degli Dei, con il pubblico che assiste alle prime fasi del torneo.

Ottimo inizio per l’Italia nella sfida contro il Giappone valida per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Le azzurre hanno risposto presente nei primi due singolari, ottenendo due vittorie. Ad aprire le danze in maniera convincente è stata Elisabetta Cocciaretto, a segno contro Moyuka Uchijima (n.84 del ranking), col punteggio di 7-5 6-2. Ha concesso il bis Jasmine Paolini (n.8 del ranking), vittoriosa per 6-3 6-1 contro Himeno Sakatsume, n.133 del ranking, firmando così il suo 12esimo successo in singolare con la maglia della nazionale (a fronte di 8 sconfitte). Grande soddisfazione per la capitana Tathiana Garbin, ma piedi a terra perché il discorso non è ancora chiuso: “ Nel tennis non si è mai arrivati e non si può mai riposare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tathiana Garbin: “Dobbiamo rimanere concentrate, il doppio sarà centrale”

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