Tasse e cartelle la proposta | rottamazione dei costi extra per incassare i tributi

Un'ultima proposta riguarda la possibilità di rottamare i costi aggiuntivi legati alle cartelle esattoriali, con l'obiettivo di facilitare il pagamento delle tasse comunali per i contribuenti che non sono riusciti a saldare gli importi dovuti. La misura prevede agevolazioni per chi si trova in difficoltà nel coprire le imposte e mira a semplificare il percorso di riscossione delle entrate locali.

Propone delle agevolazioni per quei cittadini che, per vari motivi, non sono riusciti a pagare le imposte comunali. Una sorta di “sanatoria”, che consenta a questi ultimi di usufruire della “rottamazione” delle cartelle esattoriali non ancora pagate al Comune di Narni. È Sergio Bruschini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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