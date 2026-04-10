A Taranto, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di droga. La loro base operativa si trovava in una casa popolare occupata senza autorizzazione nel quartiere Tamburi. Secondo le indagini, gli arrestati hanno occupato l’immobile assegnato a un uomo deceduto nel 2020, utilizzandolo come punto di riferimento per le attività illecite. L'operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’arresto dei soggetti coinvolti.

Eseguiti tre arresti a Taranto per contrastare il traffico di droga. L’intervento, che ha coinvolto diverse unità specializzate dei Carabinieri, è stato eseguito nel quartiere Tamburi, dove un’abitazione di edilizia popolare era stata trasformata in una base per lo spaccio. Operazione coordinata e articolata Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto, con il supporto del VI Nucleo Elicotteri di Bari Palese, dei Nuclei Cinofili di Modugno e delle unità API del Comando Provinciale di Brindisi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taranto, occupano la casa assegnata a un uomo deceduto nel 2020 e organizzano un traffico di droga: arrestati

Coppia trovata con droga e migliaia di euro in casa a Mantova, arrestati un uomo e una donnaUn uomo e una donna sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione nella serata di venerdì 13 febbraio 2026.

Traffico di droga Napoli-Caltanissetta, vendevano droga attraverso i social e la spedivano per posta, 2 arrestatiABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza e sequestro di stupefacenti I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno...

Argomenti più discussi: Gli occupano la casa per mesi senza pagare affitto e utenze, poi lo denunciano: proprietario ora rischia il processo; Droga in casa, arrestato 32enne della provincia; Cocaina in casa, arrestato 41enne al quartiere Tamburi; Retata dei Carabinieri alle case parcheggio, sequestrata droga, arrestate 3 persone.

Taranto, occupano la casa assegnata a un uomo deceduto nel 2020 e organizzano un traffico di droga: arrestatiTre uomini arrestati a Taranto per spaccio: base operativa in casa popolare occupata abusivamente nel quartiere Tamburi. virgilio.it

Ex Ilva: Jindal in visita a Taranto, Bitetti rilancia il Tavolo con il Governo Nel frattempo continuano a rincorrersi voci relative ad interlocuzioni sempre più fitte tra il gruppo indiano e il Governo Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha ricevuto questa mattina a Palazz - facebook.com facebook

Taranto, nel quartiere Tamburi spacciavano in una casa popolare occupata abusivamente: tre arresti x.com