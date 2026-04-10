Taranto Domenica Ecologica | bus e bike sharing gratuiti

Domenica 12 aprile a Taranto si terrà la giornata dedicata alla Domenica Ecologica, durante la quale saranno disponibili servizi di trasporto gratuiti. Il Comune ha predisposto un piano speciale che prevede l’utilizzo gratuito di bus e di un servizio di bike sharing, offrendo ai cittadini la possibilità di muoversi liberamente senza costi aggiuntivi. L’evento mira a promuovere modalità di mobilità sostenibile e a incentivare la partecipazione della popolazione.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Domenica Ecologica del 12 aprile, il Comune di Taranto promuove un piano straordinario dedicato alla mobilità sostenibile e alla fruizione degli spazi urbani, con una serie di servizi gratuiti e iniziative aperte alla cittadinanza. Per tutta la giornata sarà possibile utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici della rete urbana grazie alla collaborazione con Kyma Mobilità. L’obiettivo è incentivare l’uso del trasporto pubblico e ridurre il traffico nel centro cittadino. Attivo anche il servizio di bike sharing VAIMOO, gratuito fino a 60 minuti per utente. Per usufruirne sarà sufficiente inserire il codice “DomenicaEcologica” nell’app dedicata, nella sezione BikePass. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, Domenica Ecologica: bus e bike sharing gratuiti Bike sharing a Lucca: costi salgono a 119k, residenti esclusiIl comitato Vivere il Centro Storico di Lucca ha sollevato un grave problema di esclusione dal nascente Forum delle frazioni e dei quartieri,... Bike sharing, a un anno dal via gli utenti promuovono il servizioA dodici mesi dall’attivazione, il bike sharing del Comune di Udine si conferma un servizio entrato stabilmente nelle abitudini di mobilità cittadina. Si parla di: Cinque ore di mozioni, stop, ripensamenti: semaforo rosso per i parcheggi gratuiti per i residenti; Parcheggi, resta tutto com’è in attesa della fine delle Brt.