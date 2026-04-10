A Taranto torna lo spettacolo di beneficenza intitolato “Autismo… te lo racconto in musica”, che si svolge al Teatro Fusco. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’autismo attraverso una performance musicale. La manifestazione coinvolge artisti locali e mira a raccogliere fondi per iniziative dedicate a persone con questa condizione. La serata rappresenta un momento di condivisione e consapevolezza nella città.

Tarantini Time Quotidiano Torna a Taranto “Autismo. te lo racconto in musica”, lo spettacolo di beneficenza dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo. L’appuntamento è per sabato 11 aprile alle ore 19.30 al Teatro Comunale Fusco. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione vedrà protagonisti i ragazzi che racconteranno l’autismo attraverso la musica, affiancati da ospiti del mondo dello spettacolo. Sul palco si esibiranno Mr Big Circus, artista di teatro-circo, e i cantautori Frankavilla e Pier. La serata sarà presentata dal giornalista Matteo Schiania. Nel corso dell’evento è prevista anche la premiazione del concorso “Ciak, si include”, dedicato al tema dell’inclusione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, “Autismo… te lo racconto in musica” al Teatro Fusco

Schubert e la chitarra: con "A love affair" Il Teatro Sonoro torna a celebrare musica e raccontoProsegue venerdì 20 febbraio, alla Sala Ragazzini, la rassegna Il Teatro Sonoro, progetto ideato e realizzato dalla Cappella Musicale di San...

Si parla di: Autismo… te lo racconto in musica: al via la quinta edizione.

A Taranto parte la rassegna «Terra e Libertà» con Valentina Petrini, Diodato, SavianoSi parte il 21 dicembre al Teatro Fusco per un cartellone che lega il concetto di appartenenza a quello di libertà tra storie, teatro, musica TARANTO - Il 23 dicembre alle 21 parte a Taranto Terra e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tra prosa e musica, al via la nuova stagione del Teatro FuscoDa Alessio Boni a Michele Riondino, da Malika Ayane a Leo Gullotta. E, ancora, Edoardo Purgatori, Caterina Murino, Gabriele Lavia e Paolo Calabresi. Sono i protagonisti della nuova stagione del Teatro ... rainews.it