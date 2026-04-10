Tagli ai grandi festival | l’Umbria reagisce per salvare la cultura

Il vicepresidente della Giunta regionale ha annunciato che l’Umbria sta affrontando tagli ai fondi nazionali destinati a due eventi culturali di rilievo: Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi. La voce ufficiale ha espresso preoccupazione per le conseguenze di queste riduzioni sui festival, che rappresentano appuntamenti fondamentali per la cultura locale e il settore artistico. La Regione si sta organizzando per rispondere a questa situazione.

Il vicepresidente della Giunta regionale con delega alla Cultura, Bori, ha espresso forte preoccupazione per i nuovi tagli ai finanziamenti governativi destinati a Umbria Jazz e al Festival dei Due Mondi. La decisione del Governo Meloni, che si aggiunge a una precedente riduzione già attuata dall’amministrazione centrale, arriva a ridosso dell’avvio delle due manifestazioni, mettendo in seria difficoltà la gestione di eventi i cui programmi artistici sono ormai definiti e presentati. L’impatto sul sistema produttivo e la risposta istituzionale. La riduzione delle risorse statali mette sotto pressione un comparto che la Regione Umbria intende invece sostenere con continuità economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tagli ai grandi festival: l’Umbria reagisce per salvare la cultura Umbria Fiere, al via il Festival del fumetto, ai videogiochi, all’animazione, alle serie tv e alla cultura popHa preso il via oggi è la terza edizione di UmbriaCON - organizzata anche con il supporto della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbra - che si... Umbria al Tar: da 139 a 130 scuole, stop ai tagliLa Regione Umbria si prepara a sostenere il ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello contro le nuove norme sul dimensionamento...