Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526, sono stati annunciati nuovi interpelli per le supplenze degli insegnanti, secondo quanto stabilito dall'OM n. 882024. La procedura verrà attivata una volta che le graduatorie saranno esaurite, cioè quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi proposti. Questa modalità si applica alle supplenze che emergono dopo aver verificato l'assenza di insegnanti in graduatoria.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Temi più discussi: Supplenze docenti 2026: le prossime domande da presentare tra GI, scioglimento riserva e 150 preferenze; Conferma supplenza sostegno Se accetto la continuità, comprometto le GPS?; GPS 2026/28: come funziona il nuovo algoritmo per le supplenze. Tutto quello che i docenti devono sapere; Organici docenti 2026/27, al MIM l’informativa ai sindacati: previsti 1.407 posti in meno. Riconferma sullo stesso posto sostegno anche nel 2026/27, non vale per i docenti di ruolo in assegnazione provvisoriaRiconferma su posto sostegno per l'a.s. 2026/27. La procedura sarà avviata entro il 31 maggio, con la richiesta delle famiglie ... orizzontescuola.it Supplenze 2026, continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief) ... orizzontescuola.it DIRITTI IN PILLOLE In questo video spieghiamo come sono strutturate le GPS, chi entra in prima fascia, chi in seconda e con quali requisiti. Nel prossimo video vediamo come si assegnano le supplenze. https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-ed-at - facebook.com facebook Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com