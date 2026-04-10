La serie tra Verona e Civitanova è tornata in parità e ora si avvicina a una partita decisiva. Gara 3 tra le due squadre si svolge in un momento chiave della semifinale di Scudetto di Superlega. La partita rappresenta un punto di svolta nella serie, che finora è stata equilibrata. La sfida si gioca in una fase in cui ogni risultato può influenzare l’andamento complessivo della semifinale.

La serie è tornata in equilibrio e ora Gara 3 tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova diventa il vero snodo della semifinale Scudetto di Superlega. Dopo un primo atto dominato dagli scaligeri e la pronta risposta marchigiana, il confronto si sposta nuovamente al Pala AGSM AIM, dove emergeranno con maggiore chiarezza gli equilibri tecnici della sfida. Le prime due partite hanno raccontato una serie estremamente interessante dal punto di vista tattico. In Gara 1 Verona ha imposto il proprio ritmo grazie a una distribuzione offensiva molto fluida orchestrata da Christenson, capace di coinvolgere con continuità Keita, Darlan e Mozic, togliendo riferimenti al muro avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superlega, Verona-Civitanova gara3: il match che può indirizzare la serie di semifinale

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