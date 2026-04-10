Suoni inusuali con le percussioni sabato 11 aprile il concerto al Conservatorio Mascagni
Sabato 11 aprile si svolgerà al Conservatorio Mascagni un concerto inserito nella rassegna
Sabato 11 aprile il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” propone il tredicesimo appuntamento della rassegna "Il Sabato del Mascagni", diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation.Alle 16.30, nell'Auditorium "Cesare Chiti", andrà in scena il concerto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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