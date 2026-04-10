Sulla via dei Pellegrini | allo scoperta della Terra Monachorum

Sulla strada dei Pellegrini, si svolgono tre incontri organizzati dall'APS Abbazia Castione Marchesi. L'obiettivo è promuovere la conoscenza del complesso monastico di Castione Marchesi, un esempio significativo tra gli insediamenti benedettini e della famiglia benedettina riformata, che include anche gli olivetani e i cistercensi. Questi appuntamenti si inseriscono in un percorso di valorizzazione di un sito storico situato nella pianura padana.

APS Abbazia Castione Marchesi invita a tre appuntamenti volti alla valorizzazione del complessomonastico di Castione Marchesi quale espressione di rilievo della più ampia rete diinsediamenti benedettini e della famiglia benedettina riformata (olivetani e cistercensi) chenella pianura padana hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Terra dei fuochi, visita della commissione parlamentare sulla DomizianaSi è svolto un sopralluogo alla presenza, tra gli altri, di rappresentanti della Struttura del Commissario Unico di Governo per la bonifica delle... Virus e batteri lasciati nello spazio evolvono mutazioni sorprendenti: la scoperta al ritorno sulla TerraUn esperimento condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha dimostrato che la microgravità nello spazio induce molteplici mutazioni nei...