Sudan attacco di droni su Darfur | 32 morti

Un attacco di droni ha colpito la città di Kutum, nella regione del Darfur, causando la morte di almeno 30 civili. La regione è al centro di un conflitto che ha portato a un rapido aumento dei rifugiati, con oltre un milione di persone che si sono rifugiate in Ciad. La notizia si unisce a un quadro di crescente violenza e instabilità nella zona.

Un attacco di droni sulla città di Kutum, nel Darfur, ha causato la morte di almeno 30 civili. Si conta ormai un milione di rifugiati sudanesi in Ciad. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sudan, attacco di droni su Darfur: 32 morti Leggi anche: Sudan: 28 civili uccisi in attacco delle Rsf nel Darfur settentrionale Tre anni di guerra in Sudan: esercito riprende Khartoum, Darfur ai ribelliDa ormai tre anni il Sudan è dilaniato da una sanguinosa guerra civile che ha causato oltre 150. Sudan, attacco di droni su Darfur: 32 morti Temi più discussi: Attacco di droni in Sudan, 12 morti tra cui 6 bambini; Attacco di droni contro ospedale in Sudan: 10 morti, tra cui 7 sanitari; Sudan. Msf denunia continui attacchi di droni al confine con il Ciad; Sudan, un attacco con drone colpisce un matrimonio in Darfur: 30 vittime. Sudan, un attacco con drone colpisce un matrimonio in Darfur: 30 vittimeUn attacco di droni sulla città di Kutum, nella regione sudanese del Darfur ha colpito una festa di matrimonio, uccidendo almeno 30 civili, tra cui donne e bambini. Lo ha dichiarato Stephane Dujarric, ... tg24.sky.it Sudan: attacco con droni nel DarfurUn attacco con droni ha colpito una festa di matrimonio a Kutum, nel Darfur, causando la morte di almeno 30 civili, tra cui donne e bambini ... interris.it Ci stiamo avvicinando al terzo anniversario della guerra in #Sudan, il prossimo 15 aprile. Nella nuova puntata di Taccuini, il podcast di @Lettera_22, racconto com’è iniziata. E come sta, drammaticamente, continuando x.com In Sudan, a tre anni dall’inizio della guerra, c’è anche chi sceglie di curare. Il conflitto armato, cominciato il 15 aprile 2023, ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati. Ma tra le macerie emergono anche storie di impegno e solidarietà. È il caso del Comboni - facebook.com facebook