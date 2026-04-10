Studio choc sui minori in transizione Sestuplicati i disagi psichiatrici

Un’indagine condotta in Finlandia analizza vent’anni di dati sui minori in transizione di genere. Lo studio ha rilevato che i disagi psichiatrici tra i giovani sono aumentati di sei volte nel tempo. I ricercatori hanno confrontato le condizioni prima e dopo i trattamenti di affermazione di genere, senza riscontrare una diminuzione dei disturbi mentali. I risultati sollevano questioni sul metodo terapeutico adottato e sulla sua efficacia.

Un’indagine finlandese condotta su vent’anni di dati smentisce l’efficacia dell’approccio «affermativo»: i disturbi mentali tra i giovani non diminuiscono dopo i trattamenti. Semmai aumentano esponenzialmente. Ci voleva la certificazione di un autorevole studio peer-reviewed, realizzato seguendo tutti i dettami della evidence based medicine (Ebm, medicina basata sulle prove scientifiche) per avere, riguardo la cosiddetta «medicina di genere» su bambini e adolescenti, la conferma di ciò che sarebbe stato già comprensibile con il puro buon senso: gli adolescenti sottoposti a procedure di alterazione sessuale manifestano, negli anni successivi ai trattamenti per cambiare sesso, un forte aumento delle gravi malattie psichiatriche. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Studio choc sui minori in transizione. Sestuplicati i disagi psichiatrici Choc nella politica italiana, chi è il consigliere indagato: le terribili accuse sui minoriUna vasta indagine coordinata dalla Procura di Milano ha scoperchiato una rete internazionale di abusi online, portando alla luce l’operazione... Fumo in gravidanza, rischio più alto di disturbi psichiatrici nei figli: lo studio su 16mila bambiniUna ricerca condotta nell’ambito del consorzio ECHO (Environmental Influences on Child Health Outcomes) ha analizzato i dati di oltre 16.