Studenti di Padova a Napoli per conoscere il modello dei beni confiscati

Da napolitoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di studenti di Padova, accompagnata dalla capo di Gabinetto della loro città, ha visitato il Consiglio comunale di Napoli. La visita si è svolta durante una giornata dedicata al tema della legalità e dell’utilizzo sociale dei beni confiscati. I giovani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti locali e di conoscere da vicino le modalità di gestione di questi beni nel contesto napoletano.

Una delegazione di studenti provenienti da Padova, accompagnati dalla capo di Gabinetto della città veneta, è stata accolta presso la sala consiliare del Consiglio comunale di Napoli in una seconda giornata di confronto dedicata al tema della legalità e del riutilizzo sociale dei beni confiscati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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