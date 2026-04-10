Studenti di Padova a Napoli per conoscere il modello dei beni confiscati

Una delegazione di studenti di Padova, accompagnata dalla capo di Gabinetto della loro città, ha visitato il Consiglio comunale di Napoli. La visita si è svolta durante una giornata dedicata al tema della legalità e dell’utilizzo sociale dei beni confiscati. I giovani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti locali e di conoscere da vicino le modalità di gestione di questi beni nel contesto napoletano.

Una delegazione di studenti provenienti da Padova, accompagnati dalla capo di Gabinetto della città veneta, è stata accolta presso la sala consiliare del Consiglio comunale di Napoli in una seconda giornata di confronto dedicata al tema della legalità e del riutilizzo sociale dei beni confiscati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Beni confiscati, il Valdarno cancella l’ombra della criminalità. Diop: “Un modello di democrazia”TERRANUOVA BRACCIOLINI – La lotta alla criminalità organizzata passa dalla riappropriazione degli spazi. La mappa dei beni confiscati ai clan mafiosi e il paradosso dei 116 immobili ancora "bloccati"In tutta la provincia sono più di un centinaio i beni ancora fermi in attesa di una nuova destinazione. Temi più discussi: Giovani e istituzioni a confronto: studenti di Padova a Napoli per conoscere il modello dei beni confiscati; Creative Drama: workshop gratuiti per studenti e studentesse Unipd; Passo sui social otto ore al giorno, nella mia scuola tre hikikomori, il prof mi umilia: il disagio dei ragazzi di Padova dopo il suicidio di due compagne; Padova- Compie 800 anni l’Universita’ di Padova, fondata nel 1222. Giovani e istituzioni a confronto: studenti di Padova a Napoli per conoscere il modello dei beni confiscatiNapoli-Accolta nella sala consiliare una delegazione di studenti provenienti da Padova, accompagnati dalla capo di Gabinetto del capoluogo veneto, in una ... marigliano.net Digital Artifex 2026, boom di studenti a Padova: oltre 1800 presenze al festivalPADOVA – Si chiude con un bilancio estremamente positivo la terza edizione di Digital Artifex – Festival della creatività, del lavoro e dell’innovazione, che per due giornate ha trasformato il Centr ... nordest24.it Buongiorno, chiedo gentilmente di conoscere il motivo esatto della cancellazione di un mio post di ieri sul capitello senza colonna del Palazzo della Ragione e sulle usanze goliardiche del Tribunato degli studenti di Padova, grazie. - facebook.com facebook