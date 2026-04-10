A causa del conflitto in Iran, le riserve di carburante stanno diminuendo, provocando un aumento dei prezzi e creando tensioni negli aeroporti europei. Secondo fonti ufficiali, entro tre settimane potrebbe verificarsi una carenza di cherosene, fondamentale per il funzionamento dei voli. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli operatori del settore, che si preparano a possibili riduzioni nelle operazioni di volo.

Con il conflitto in Iran le scorte sono in calo, prezzi in aumento e scatta l'allarme degli aeroporti. Senza una riapertura rapida dello Stretto di Hormuz aumenta il rischio crisi nei voli e nell’economia europea Gli aeroporti europei rischiano unacarenza “sistemica”di carburantese loStretto di Hormuznon verrà riaperto completamente entro tre settimane. A lanciare l’allarme èACI Europe, che rappresenta gli scali dell’Unione. In una lettera inviata al commissario ai TrasportiApostolos Tzitzikostas, l’associazione parla di “crescenti preoccupazioni” per le scorte di carburante, sempre più sotto pressione anche a causa delle tensioni militari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stretto di Hormuz, allarme carburanti negli aeroporti: “Europa a corto di cherosene in tre settimane”

Ancora «tre settimane» e non ci sarà più cherosene per gli aerei in Europa, l’allarme dagli aeroporti: lo scenario da maggio e l’estate a rischioAncora tre settimane di blocco dello Stretto di Hormuz e il carburante per gli aerei negli aeroporti europei rischia di non bastare per garantire i...

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Hormuz, allarme Ft: se non riapre completamente aeroporti Ue a rischio carburante in tre settimaneIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato nuovamente l'Iran in un post su Truth Social, scrivendo che Teheran «sta facendo un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante, nel ... ilgazzettino.it

Se Hormuz non riapre in 3 settimane, mancherà carburante per aerei, l’allarme degli aeroporti europeiL'allarme per la chiusura di Hormuz da parte dell'Iran in una lettera al commissario europeo per i trasporti Apostolos Tzitzikostas dall'Associazione professionale ... fanpage.it

Starting Finance. Lofi Fruits Music · Gangsta's Paradise. Nell’ultima puntata di Finance Breakfast abbiamo parlato dello stretto di Hormuz. La possiamo considera un’arma - facebook.com facebook

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