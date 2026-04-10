Secondo un’indagine condotta dal Boston Consulting Group, il Ceo Insomnia Index, il 70% dei dirigenti di alto livello mostra segnali di stress tali da raggiungere livelli clinici. La ricerca evidenzia come molte figure al vertice affrontino tensioni psicologiche che potrebbero aumentare il rischio di commettere errori gravi. Questi dati sottolineano la diffusione dello stress tra i leader aziendali e le possibili conseguenze sulla loro capacità decisionale.

Sette amministratori delegati su dieci manifestano tensioni psicologiche che raggiungono i livelli clinici, un dato che emerge dall’analisi del Ceo Insomnia Index condotta da Boston Consulting Group. Questo sovraccarico non è una semplice fatica professionale, ma un fenomeno che incide direttamente sulla capacità di analisi e sulle funzioni cognitive dei vertici aziendali, mettendo a rischio la qualità delle scelte strategiche in un contesto di urgenza costante. La nuova natura della pressione decisionale. Il livello medio di stress registrato dai leader aziendali si attesta a 66,7 su 100, superando la soglia critica associata a stati di malessere psicologico rilevanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stress nei vertici: 7 CEO su 10 rischiano errori critici per burnout

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