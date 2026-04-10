Stop treni Alta Velocità sulla Roma-Firenze l'11 e 12 aprile 2026 | date e convogli interessati da variazioni

Nelle giornate dell’11 e 12 aprile 2026, la circolazione dei treni sulla linea Roma-Firenze, sia ad alta velocità sia convenzionale, sarà sospesa. La sospensione avverrà dalle 00:00 di sabato alle 15:00 di domenica, interessando tutti i convogli che operano su questa tratta durante questo intervallo di tempo. La modifica riguarda entrambe le tipologie di servizi ferroviari sulla tratta.

Dalla mezzanotte di sabato 11 alle ore 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la circolazione dei treni sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale. Lo stop è stato disposto per consentire interventi di ammodernamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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