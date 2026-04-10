A Montecitorio, lo scorso 9 aprile, è stata presentata una proposta di legge che mira a contrastare la radicalizzazione religiosa. La normativa prevede misure contro la poligamia e le manifestazioni di odio legate a motivazioni religiose. Tra gli obiettivi, ci sono interventi per rafforzare la legislazione sui reati di incitamento all'odio e sulle pratiche considerate illegali in alcuni contesti. La proposta viene discussa in Parlamento in vista di eventuali approvazioni.

A Montecitorio, lo scorso 9 aprile, è stata presentata una nuova proposta di legge volta a stabilire norme stringenti per contrastare i fenomeni di radicalizzazione, estendendo l’obbligo di rispetto della legislazione italiana anche alle organizzazioni che non hanno sottoscritto precedenti intese con lo Stato. L’iniziativa, portata avanti dall’eurodeputata Cisint insieme a un gruppo di parlamentari della Lega, mira a colpire la poligamia e a regolamentare i luoghi di culto dove si diffondono messaggi ostili verso l’Occidente. Il fronte di Montecitorio contro la radicalizzazione. L’incontro avvenuto nelle aule del Parlamento ha la partecipazione attiva di diverse figure politiche della Lega, tra cui le colleghe Sardone e Ceccardi, insieme ai parlamentari Dreosto e Pizzimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop alla radicalizzazione: legge contro poligamia e odio religioso

Cisint (Lega): Una proposta di legge per regole chiare contro la radicalizzazione – Il video(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 “Diciamo No alla Poligamia e alle moschee dove si predica l’odio verso l’Occidente.

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