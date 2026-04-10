Stop ai finti artigiani | la legge è in vigore

Da quella data in avanti, entrerà in vigore una legge che mira a contrastare i falsi artigiani, definendo regole più chiare per le imprese e proteggendo i consumatori da pratiche ingannevoli. La nuova normativa stabilisce limiti precisi e criteri più rigorosi per l’identificazione delle attività artigianali, che devono rispettare determinati parametri per essere considerate autentiche. La scadenza del 7 aprile 2026 segna il termine entro il quale le imprese devono adeguarsi alle nuove disposizioni.

C’è una data che segna il confine tra l’ambiguità e la trasparenza per migliaia di imprese e milioni di consumatori: il 7 aprile 2026. Da quel giorno, grazie a una battaglia vinta con determinazione da Confartigianato, i termini ‘artigianato’ e ‘artigianale’ non possono più essere usati con leggerezza o, peggio, in modo ingannevole. La Legge annuale Pmi, in vigore appunto dallo scorso 7 aprile, introduce infatti una stretta sull’uso delle denominazioni ‘artigianato’ e ‘artigianale’. L’utilizzo è riservato esclusivamente alle imprese artigiane iscritte all’Albo, con sanzioni fino all’1% del fatturato (con un minimo di ben 25mila euro) per chi usa il termine in modo improprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Stop ai finti artigiani: "In vigore la svolta storica ottenuta da Confartigianato"C’è una data che ha segnato il confine tra l’ambiguità e la trasparenza per migliaia di imprese e milioni di consumatori: il 7 aprile 2026.

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