Stop a circolazione Av e convenzionale sulla Roma-Firenze da mezzanotte sabato

Da mezzanotte di sabato e fino alle 15 di domenica 12 aprile, la circolazione sulla linea Roma-Firenze sarà interrotta sia sulla tratta ad alta velocità che su quella convenzionale. Questa sospensione è legata all’attivazione del sistema Ertms, come annunciato nelle settimane precedenti. Durante questo periodo, nessun treno potrà transitare sulla linea tra le due città, per consentire i lavori di aggiornamento tecnologico.

Come annunciato nelle precedenti settimane, prenderanno il via gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. Lo ricorda FS in una nota. L'intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, completando l'installazione del sistema Ertms sull'intera direttrice AV Roma-Firenze. L'investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Rfi: stop ai treni sulla Firenze-Roma dalla mezzanotte di sabato 11 alle 15 di domenica 12 aprile La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla lineaArezzo, 23 febbraio 2026 – La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa e Rignano per verifiche tecniche sulla... Temi più discussi: Linea Av Roma-Firenze: stop ai treni nel fine settimana; Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Treni AV Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-end; Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprile. Stop a circolazione Av e convenzionale sulla Roma-Firenze da mezzanotte sabatoCome annunciato nelle precedenti settimane, prenderanno il via gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e conven ... ansa.it Treni Alta Velocità Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-endDalla mezzanotte tra venerdì e sabato alle 15 di domenica 12 aprile scatterà il fermo per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni. Sulla linea convenzionale tra Orte e Roma ... tg24.sky.it Da sabato scatterà lo stop dei #treni lungo l’asse Roma-Firenze per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni della direttrice Av Roma-Firenze #controradionews - facebook.com facebook