Stefano Pescosolido | Berrettini potrà fare molto bene tra Madrid e Roma Musetti deve migliorare la continuità fisica

Dopo i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, si fa il punto sulle prestazioni dei giocatori italiani. Stefano Pescosolido ha dichiarato che Berrettini avrà possibilità di ottenere buoni risultati tra Madrid e Roma, mentre Musetti ha bisogno di lavorare sulla continuità fisica per migliorare le sue prestazioni. La giornata si è conclusa con l’eliminazione di alcuni dei favoriti, lasciando spazio a nuove sfide nel circuito.

Finita nell’album dei ricordi la giornata dedicata ai quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del celebre Country Club, sono arrivati i verdetti e si sanno i nomi che si giocheranno le semifinale dell’importante torneo monegasco. In casa Italia è rimasto solo Jannik Sinner a tenere alto il vessillo italico, vista la vittoria nei quarti contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Parlando degli altri azzurri usciti di scena già nel torneo del Principato le valutazioni sono diverse. Settimana comunque incoraggiante per Matteo Berrettini, eliminato dal giovane talento brasiliano Joao Fonseca dopo aver dimostrato un buon livello sulla terra: “ Un torneo decisamente positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stefano Pescosolido: “Berrettini potrà fare molto bene tra Madrid e Roma, Musetti deve migliorare la continuità fisica” Bertolucci: “Nessuna tragedia per Musetti, sconfitta grave per Cobolli. Berrettini deve solo stare bene”Archiviati i primi due turni è tempo di ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo 2026, con due tennisti azzurri che sono entrati nei migliori... Abbiati: “Leao? Ha i colpi e una presenza fisica importante. Deve migliorare”L’ex portiere rossonero, Christian Abbiati, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'.