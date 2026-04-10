Sabato 11 aprile alle 21, il Teatro Sant’Antonio di Scandriglia ospiterà Stefano Masciarelli per lo spettacolo intitolato Non è mai troppo tardi. L’evento si svolgerà in un teatro locale e vedrà l’attore impegnato in una performance che durerà circa un’ora. La rappresentazione è rivolta al pubblico della zona e sarà accessibile con ingresso libero o a pagamento, a seconda delle modalità stabilite dall’organizzazione.

Sabato 11 aprile, alle ore 21, il Teatro Sant’Antonio di Scandriglia ospiterà Stefano Masciarelli per la rappresentazione dello spettacolo Non è mai troppo tardi. L’evento rientra nel programma della rassegna Sentieri in Cammino e vedrà l’attore protagonista di un racconto che intreccia la sua lunga esperienza professionale con riflessioni sul tempo presente. L’esperienza scenica di Masciarelli tra memoria e attualità. Il palcoscenico di Scandriglia accoglierà un artista capace di muoversi con disinvoltura tra i linguaggi del cinema, del teatro e della televisione, avendo costruito una carriera che supera i trent’anni di attività. Masciarelli, noto al pubblico per aver preso parte a trasmissioni storiche come Domenica In e Avanzi, propone in questa occasione una dimensione più intima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stefano Masciarelli a Scandriglia: l’ironia che sfida il tempo

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Si parla di: Non è mai troppo tardicon Stefano Masciarelli è la proposta della rassegna teatrale Sentieri in Cammino; Masciarelli a Scandriglia con Non è mai troppo tardi: teatro, ironia e vita vissuta sul palco.