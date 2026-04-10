Stefano Gabbana lascia la presidenza Dolce & Gabbana | Nessuna influenza sull’attività creativa

Dolce & Gabbana ha annunciato che Stefano Gabbana ha lasciato la carica di presidente del gruppo. La maison ha precisato che questa decisione non influirà sulle attività creative dell’azienda. La comunicazione è arrivata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’addio o sui cambiamenti interni previsti. La notizia è stata diffusa in seguito a una conferma formale del cambio di ruolo.

(Adnkronos) – Dolce&Gabbana ha confermato che Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza del gruppo, ma ha chiaroto che la novitò non avrà alcun impatto sull'attività creativa della maison. D opo l’anticipazione diffusa da Bloomberg, il gruppo conferma in una nota un passaggio rilevante sul fronte della governance, precisando però i contorni della decisione e ridimensionando. L'articolo Stefano Gabbana lascia la presidenza, Dolce & Gabbana: “Nessuna influenza sull’attività creativa” proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase... Temi più discussi: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana; D&G, Stefano Gabbana lascia la presidenza. Arruolato l’ex Gucci Stefano Cantino; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana. Stefano Gabbana lascia Dolce&Gabbana: come cambierà il futuro della MaisonStefano Gabbana lascia Dolce&Gabbana e apre una nuova fase per il brand tra cambi al vertice e scenari futuri per la maison italiana ... rumors.it Dolce & Gabbana, Stefano lascia la presidenza, la poltrona passa a Alfonso Dolce. Inizia la nuova fase della maisonUn fulmine a ciel sereno. Ieri sera Bloomberg ha diffuso la notizia che Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni da ... pambianconews.com Stefano Gabbana lascia Dolce & Gabbana: l'addio dopo 40 anni x.com A sorpresa Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e ragiona sul futuro della sua quota del 40% nella storica maison italiana. È la fine di un duo che ha scritto una pagina di storia della moda ma il gruppo, che ha risentito della frenata del s - facebook.com facebook