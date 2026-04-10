Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana | cosa c’è davvero dietro la decisione

Stefano Gabbana ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente di Dolce&Gabbana. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla maison, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’azienda e segna la fine di un lungo percorso di leadership. Al momento, non sono stati resi noti i piani futuri per la gestione della maison.

Stefano Gabbana ha deciso di lasciare la presidenza di Dolce&Gabbana. Il motivo dietro questa decisione e i cambiamenti per la maison. Stefano Gabbana ha deciso di dimettersi dalla presidenza dell’azienda di moda Dolce&Gabbana. Una decisione che arriva in u momento di difficoltà economica per il famoso marchio e che porterà sicuramente dei cambiamenti all’interno della maison. Stefano Gabbana si è dimesso dal suo ruolo di presidente dell’azienda di moda famosissima Dolce&Gabbana, che ha fondato nel 1985 insieme a Domenico Dolce. L’incarico è stato rilevato da Alfonso Dolce, fratello di Domenico e amministratore delegato dell’azienda. In realtà, le dimissioni di Gabbana sono avvenute a dicembre e Alfonso Dolce aveva rilevato il suo incarico a gennaio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Stefano Gabbana si è dimesso dalla presidenza della maison fondata con Domenico Dolce. La carica è passata ad Alfonso Dolce, fratello di Domenico e già amministratore delegato dell’azienda. Secondo Bloomberg e altre testate che rilanciano la notizia, il c - facebook.com facebook

Stefano Gabbana, dimissioni a sorpresa dalla presidenza di D&G: al suo posto Alfonso Dolce x.com