Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana al suo posto Alfonso Dolce

È stata resa nota solo recentemente, ma risale a dicembre la notizia che Stefano Gabbana ha lasciato la carica di presidente della maison di moda. Al suo posto è stato nominato Alfonso Dolce. La decisione riguarda la gestione dell’azienda e la guida creativa della marca. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa scelta o sui passaggi successivi all’uscita di Gabbana dalla presidenza.

La notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison. 🔗 Leggi su Fanpage.it Temi più discussi: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana lascia il ruolo di chairman di Dolce&Gabbana; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana; Gabbana lascia la presidenza di D&G: nel dicembre 2025 le dimissioni, ma la notizia è trapelata solo ora. Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, al suo posto Alfonso DolceLa notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison ... fanpage.it Dolce & Gabbana, svolta ai vertici: Stefano Gabbana lascia la presidenzaSecondo Bloomberg il gruppo si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni ... rainews.it Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana x.com la Repubblica. . Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni da chairman di Dolce&Gabbana, il marchio fondato nel 1985 con Domenico Dolce, e sta considerando opzioni di cessione per la sua quota societaria. La notizia, data da Bloomberg, pare aver colt - facebook.com facebook