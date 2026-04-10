Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana al suo posto Alfonso Dolce

È stato annunciato che Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana. La decisione risale a diversi mesi fa, anche se la notizia è diventata pubblica solo recentemente. Al suo posto è stato nominato Alfonso Dolce, che ora ricopre il ruolo di presidente della maison. La comunicazione ufficiale non ha fornito dettagli sui motivi di questa modifica nella dirigenza.

La notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison. 🔗 Leggi su Fanpage.it Temi più discussi: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana lascia il ruolo di chairman di Dolce&Gabbana; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana; Gabbana lascia la presidenza di D&G: nel dicembre 2025 le dimissioni, ma la notizia è trapelata solo ora. Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, al suo posto Alfonso DolceLa notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison ... fanpage.it Dolce & Gabbana, svolta ai vertici: Stefano Gabbana lascia la presidenzaSecondo Bloomberg il gruppo si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni ... rainews.it Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana x.com la Repubblica. . Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni da chairman di Dolce&Gabbana, il marchio fondato nel 1985 con Domenico Dolce, e sta considerando opzioni di cessione per la sua quota societaria. La notizia, data da Bloomberg, pare aver colt - facebook.com facebook