Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana | Alfonso Dolce al vertice

Stefano Gabbana ha ufficialmente ceduto la presidenza di Dolce & Gabbana, ruolo ora ricoperto da Alfonso Dolce. Gabbana sta considerando il futuro della sua quota azionaria del 40% nella maison. La transizione segna un cambiamento nella leadership dell’azienda, che ora vede Alfonso Dolce al vertice. La decisione di Gabbana di lasciare la presidenza segna un momento importante per la società.

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. È quanto riporta in esclusiva l'agenzia Bloomberg, secondo cui il gruppo, alle prese con il rallentamento del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni. Sul tavolo, sempre secondo Bloomberg, anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. Nata nel 1985 la maison, che si avvale di Rothschild & Co. come consulente finanziario, è rimasta fino ad oggi sotto il controllo dei suoi fondatori, Stefano Gabbana e Domenico Dolce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Dolce & Gabbana, svolta ai vertici: Stefano Gabbana lascia la presidenzaSecondo Bloomberg il gruppo si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni ... rainews.it

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la Repubblica. . Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni da chairman di Dolce&Gabbana, il marchio fondato nel 1985 con Domenico Dolce, e sta considerando opzioni di cessione per la sua quota societaria. La notizia, data da Bloomberg, pare aver colt - facebook.com facebook