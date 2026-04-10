Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana | Alfonso Dolce al vertice

Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente di Dolce & Gabbana, ruolo ora ricoperto da Alfonso Dolce. Gabbana possiede ancora una quota del 40% della società e sta considerando le prossime mosse per il suo investimento. La maison si prepara a un nuovo capitolo dopo il cambio di leadership.

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. È quanto riporta in esclusiva l'agenzia Bloomberg, secondo cui il gruppo, alle prese con il rallentamento del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni. Sul tavolo, sempre secondo Bloomberg, anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. Nata nel 1985 la maison, che si avvale di Rothschild & Co. come consulente finanziario, è rimasta fino ad oggi sotto il controllo dei suoi fondatori, Stefano Gabbana e Domenico Dolce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al vertice Temi più discussi: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana lascia il ruolo di chairman di Dolce&Gabbana; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana; Gabbana lascia la presidenza di D&G: nel dicembre 2025 le dimissioni, ma la notizia è trapelata solo ora. Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, al suo posto Alfonso DolceLa notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison ... fanpage.it Dolce & Gabbana, svolta ai vertici: Stefano Gabbana lascia la presidenzaSecondo Bloomberg il gruppo si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni ... rainews.it Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana x.com la Repubblica. . Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni da chairman di Dolce&Gabbana, il marchio fondato nel 1985 con Domenico Dolce, e sta considerando opzioni di cessione per la sua quota societaria. La notizia, data da Bloomberg, pare aver colt - facebook.com facebook