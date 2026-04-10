Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G | cosa succede ora?

Dopo quarant'anni, Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente dell'azienda di moda. La decisione segna la fine di un lungo rapporto professionale con il brand, che ha portato a molteplici collezioni e successi nel settore. Non sono state fornite indicazioni su eventuali successori o sui prossimi passi dell’azienda. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di moda.

Un sodalizio durato quarant’anni e che ora sembra arrivato al capolinea: Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G. Nella serata di ieri è trapelata la notizia (di un avvenimento che era già accaduto a luglio, ma mantenuto ben segreto) che l’iconico stilista ha lasciato -per ora- il suo posto ad Alfonso Dolce. Il fratello di Domenico e attuale CEO ha assunto la presidenza a gennaio. Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce e Gabbana: che succede ora?. Come riporta Bloomberg, il gruppo sarebbe prese anche con il rallentamento del lusso. Per questo penserà a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, aggiungendo la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G: cosa succede ora? Leggi anche: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana: cosa c’è davvero dietro la decisione Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & GabbanaStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase... Temi più discussi: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana; Stefano Gabbana lascia il ruolo di chairman di Dolce&Gabbana; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana. Stefano Gabbana si dimette dalla presidenza Dolce & Gabbana e avvia nuova fase per la maisonStefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: cosa cambia Lo stilista Stefano Gabbana ha lasciato a sorpresa la presidenza di Dolce & Gabb ... assodigitale.it Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, subentra l’amministratore delegato Alfonso DolceStefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana: cosa cambia davvero Lo stilista Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana, dim ... assodigitale.it Stefano Gabbana si è dimesso dalla presidenza della maison fondata con Domenico Dolce. La carica è passata ad Alfonso Dolce, fratello di Domenico e già amministratore delegato dell’azienda. Secondo Bloomberg e altre testate che rilanciano la notizia, il c - facebook.com facebook Stefano Gabbana, dimissioni a sorpresa dalla presidenza di D&G: al suo posto Alfonso Dolce x.com