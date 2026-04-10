Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana

Stefano Gabbana ha ufficialmente abbandonato il ruolo di presidente di Dolce&Gabbana. La notizia è stata diffusa da Bloomberg, che ha specificato come le dimissioni siano avvenute già a dicembre 2025. La casa di moda con sede a Milano non aveva comunicato pubblicamente questa decisione fino a ora. La separazione tra Gabbana e la società si è conclusa senza annunci ufficiali precedenti alla diffusione della notizia.

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana. Lo rende noto Bloomberg, sottolineando che le dimissioni erano già avvenute a dicembre 2025, ma che la casa di moda con headquarter a Milano non aveva lasciato trapelare la notizia. Al suo posto, ora, c'è Alfonso Dolce, fratello di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Moda: Dolce&Gabbana si dividono. Gabbana ha lasciato la presidenzaMILANO – Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidenza di Dolce & Gabbana. Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase... Temi più discussi: Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana: al suo posto c'è Alfonso Dolce, fratello di Domenico; Stefano Gabbana lascia il ruolo di chairman di Dolce&Gabbana. Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a DubaiDolce & Gabbana, Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza della Maison già lo scorso dicembre: chi lo ha sostituito ... virgilio.it Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana: al suo posto c'è Alfonso Dolce, fratello di DomenicoDimissioni a sorpresa: storico cambio nella dirigenza della maison di moda. Adesso si tenta la ristrutturazione di 450 milioni di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni ... today.it Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana x.com la Repubblica. . Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni da chairman di Dolce&Gabbana, il marchio fondato nel 1985 con Domenico Dolce, e sta considerando opzioni di cessione per la sua quota societaria. La notizia, data da Bloomberg, pare aver colt - facebook.com facebook