Stefano Gabbana abbandona la presidenza cambia tutto per Dolce & Gabbana

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, segnando un cambiamento importante per il marchio. La decisione arriva in un momento di difficoltà economiche e di riorganizzazione interna, con l’obiettivo di definire nuove strategie per il futuro. La notizia rappresenta una svolta nella gestione del brand, che ora si prepara a un nuovo percorso.

Stefano Gabbana abbandona la presidenza e cambia tutto per Dolce & Gabbana. L’uscita di Stefano Gabbana dalla guida della maison segna un passaggio delicato tra difficoltà economiche, riorganizzazione interna e nuove strategie per il futuro del marchio. Il settore della moda italiana vive un momento di forte attenzione dopo la decisione di Stefano Gabbana di lasciare la presidenza della celebre casa di moda Dolce & Gabbana. La scelta, presa alla fine del 2025 ma resa pubblica solo nei mesi successivi, introduce un cambiamento rilevante nella struttura del marchio. Il passaggio non riguarda solo una figura simbolica, ma ridefinisce l’intero equilibrio interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase...

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Classe 1965, fratello di Domenico, da anni alla guida operativa della maison come amministratore delegato, ne assume ora la presidenza raccogliendo il testimone da Stefano Gabbana. - facebook.com facebook

Dolce & Gabba conferma le indiscrezioni: Stefano Gabbana lascia la presidenza #dolce&gabbana x.com